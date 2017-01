Siostry Bush dały rady córkom Obamy

„Teraz czeka was przystąpienie do klubu dzieci byłych prezydentów — pozycja, do której nie dążyłyście" — napisały córki Busha.

W swoim liście apelują one również, by nie zapominać ludzi, którzy pracują w Białym Domu, zwłaszcza florystki Nancy i radzą także podtrzymywać kontakt z agentami United States Secret Service (Tajnej Służby Stanów Zjednoczonych).

„My jesteśmy w kontakcie z Tajną Służbą. Jej pracownicy byli świadkami naszego dorastania: pierwszych randek, zaręczyn, a nawet miesiąca miodowego. Wiemy, że nie wszystko było proste — zarówno wy, jak i my, byłyście nastolatkami, których ci ludzie nie odstępowali na krok. Ale oni ryzykowali własnym życiem dla was" — podkreśliły Barbara i Jenna Bush.

Kobiety napisały też, że córki Obamy musiały doświadczyć silnej presji Białego Domu i wysłuchiwać ostrej krytyki obcych ludzi pod adresem swoich rodziców.

20 stycznia odbędzie się zaprzysiężenie prezydenta elekta USA Donalda Trumpa. Tego samego dnia Barack Obama i jego rodzina opuszczą Biały Dom.