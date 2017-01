Koszulka Barcelony dla niewolnicy seksualnej

© Fotolia/ theyok Czesi będą strzelać do terrorystów

Nadia Murad jest pierwszą ambasadorką Dobrej Woli ONZ, która zajmuje się problematyką ofiar handlu ludźmi. Przyjechała do Hiszpanii na zaproszenie rządu, by wziąć udział w konferencji. W ubiegłą środę zaprosił ją do siebie klub piłkarski Barcelona – powiedział w czwartek agencji Sputnik rzecznik jazyckiej organizacji praw człowieka Yazda Talal Gaskani.

Prezydent klubu Josep Maria Bartomeu i piłkarze, wśród których był Lionel Messi, podarowali jej koszulkę z jej nazwiskiem i cyfrą 10. Bartomeu podziękował Muradzie za to, że opowiada światu o ludobójstwie dokonywanym przez terrorystów z Państwa Islamskiego na jej współwyznawcach w Mosulu na północy Iraku.

Nadia Murad trafiła do niewoli seksualnej w 2014 roku. Jej rodzina została zamordowana. Wielokrotnie padała ofiarą gwałtu zbiorowego, była kilkakrotnie odsprzedawana. W sumie spędziła w niewoli trzy miesiące. Podobne historie miały miejsce we wszystkich rodzinach jazydów w sierpniu 2014 roku.

Ambasadorem Dobrej Woli Nadia została we wrześniu 2016 roku.