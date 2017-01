Rozmowy w Astanie. Kto pojedzie z syryjskiej opozycji?

Na podstawie przeprowadzanych w Ankarze konsultacji 27 grup zbrojnych podpisało dokument określający warunki formowania wspólnej delegacji, która pojedzie do Kazachstanu. Wśród sygnatariuszy znaleźli się przedstawiciele Ahrar asz-Szam, Syryjskiego Frontu, Wolnej Armii Idliba, Dżajsz al-Islam, Fastaqim oraz rządu tymczasowego.

Dżajsz al-Islam (Armia Islamska) stanowi sojusz wielu ugrupowań rebelianckich, opwiadających się za wprowadzeniem szariatu w Syrii. Przeciwnicy Państwa Islamskiego. Obecnie w skład Dżajsz al-Islam wchodzi około 55 grup zbrojnych, należących też do Wolnej Armii Syrii. Na terytorium kraju ich działania koordynuje 26 sztabów.

Według niektórych źródeł sojusz jest wspierany przez Turcję, Arabię Saudyjską i Katar.

Dżajsz al-Islam razem z Ahrar asz-Szam przynależy do Frontu Islamskiego (organizacja o charakterze militarnym, zrzeszająca sunnickie ugrupowania). Wiele ugrupowań w Syrii jednocześnie przynależy do kilku sojuszy, a sojusze do kolejnych aliansów.