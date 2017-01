Rywal rosyjskiej Armaty. Ukraina opatentowała nowy czołg

© Sputnik. Iliya Pitalev Na Krym wysłano dodatkowe S-400

Z jego koncepcji wynika, że Tireks, podobnie jak Armata, będzie wyposażony w opancerzony korpus dla trzyosobowej załogi i bezzałogową wieżę.

Ukraińscy konstruktorzy zamierzają uzbroić maszynę bojową w 125 mm broń ze zdalnie sterowanym automatycznym mechanizmem załadunku i karabin maszynowy, a także pancerz reaktywny Nóż i Dublet.

W przeciwieństwie do Armaty, którą w pełni skonstruowali rosyjscy inżynierowie, ukraiński odpowiednik nie jest samodzielnym projektem, co potwierdza dokumentacja techniczna zamieszczona na portalu. Tireks ma być głęboko zmodernizowanym radzieckim T-64 i T-72.

Tymczasem powstanie prototypu wisi na włosku, bo w listopadzie z powodu zajęcia kijowskiej fabryki „Atek” Grupa Inżynieryjna Arej (wcześniej Azow) została pozbawiona czołgów T-64, które miano poddać modernizacji. Z tego powodu realizację projektu odłożono na czas nieokreślony.

To nie pierwszy taki przypadek. W listopadzie 2015 roku Kijów poinformował o przygotowaniach do testów nowego czołgu Azowiec przeznaczonego do prowadzenia walk w warunkach miejskich. Wówczas ukraińskie MSW twierdziło, że „czołg uzbrojono w podwójne armaty z dużą szybkostrzelnością. Ponadto konstruktorzy zaprojektowali unikalną ochronę maszyny, która ma wytrzymać prawie wszystkie znane rodzaje amunicji”.

Азовец! Первый, как мы его называем — инновационный городской танк. Готов к испытаниям! Трепещи враг Украины! pic.twitter.com/4lGGBOgLz2 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 28 listopada 2015

​Wicepremier Rosji Dmitrij Rogozin w ironiczny sposób skomentował w sieci społecznościowej wpis ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Arsena Awakowa o tym, że ukraiński przemysł zbrojeniowy stworzył „innowacyjny czołg miejski”. „Ukraiński przemysł obronny innowacyjnie stworzył nowy czołg z kontenerów na śmieci” – napisał Rogozin na Twitterze.

Radziecki czołg T-64, który Ukraińcy zamierzają przekształcić w konkurenta Armaty, produkowano w latach 60. XX wieku. Z kolei T-72 był seryjnym czołgiem drugiej generacji, przekazanym Armii Czerwonej na uzbrojenie w 1973 roku.