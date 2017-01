Wycieczki po Karelii i do Archangielska wśród 50 najlepszych wojaży

13-dniowa podróż po północno-zachodniej Rosji ma umożliwić zapoznanie się z lokalną architekturą. Obejmuje m.in. zwiedzanie zespołu architektonicznego Kizhi Pogost na wyspie na jeziorze Onega w Karelii.

© Sputnik. Alexei Danichev Integralna część kiżskiego zespołu architektonicznego – cerkiew Pokrowskaja wybudowana w 1764 roku.

Podróżnicy powinni odwiedzić też Archangielsk, a w nim odrestaurowane domy kupców.

© Sputnik. Yuriy Kaver Archangielsk

W odległości 25 km od miasta położone jest Muzeum Architektury Drewnianej „Małyje Korieły”.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Muzeum Architektury Drewnianej „Małyje Korieły”

Ponadto na listę trafiły wycieczki do Saragossy i Madrytu w Hiszpanii, Brugia i Gandawa w Belgii oraz do włoskich miast Rawenna i Urbino. Brytyjka gazeta wymienia też podróże do Japonii, Sycylii, Holandii, Skandynawii, Rzymu, na Maltę i do Los Angeles.