USA: tydzień protestów przeciwko inauguracji Trumpa

Około dwóch tysięcy ludzi, mimo złej pogody, protestowało przed pomnikiem Martina Luthera Kinga. Wzywano do walki o prawa mniejszości narodowych i zachowanie reformy Obamacare, którą Trump obiecał znieść. Protestujący zapowiedzieli też, że będą stać na straży prawa wyborczego i karnego za jego prezydentury.

— Maszerujemy w deszczu, bo chcemy, by ludzie zrozumieli, że trzeba więcej niż jednych wyborów, aby zmienić to, o co walczymy, co osiągnęliśmy – powiedział jeden z organizatorów protestu i liderów ruchu Al Sharpton.

W akcji uczestniczyło mniej ludzi, niż zapowiadali organizatorzy. Jak powiedział Sharpton, frekwencja nie jest zła, biorąc pod uwagę deszcz i temperaturę poniżej zera.

W sumie wydano około 30 pozwoleń na przeprowadzenie protestów przed, w trakcie i po inauguracji Trumpa.

Zaprzysiężenie 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa odbędzie się 20 stycznia.