Duterte zagroził wprowadzeniem stanu wojennego

Jak zauważa agencja w grudniu Duterte wykluczył taką możliwość i nazwał ją „bzdurną”.

„Jeśli bym chciał, i jeśli (sytuacja – red.) pogorszy się do rzeczywiście niebezpiecznego stanu, to wprowadzę stan wojenny” – cytuje oświadczenie prezydenta agencja Reutera. Duterte powiedział także, że nikt nie może go powstrzymać, mając na myśli Sąd Najwyższy i kongres.

Wybrany w maju Duterte rozpoczyna wojnę z narkomanami, jak również z tymi, kto rozpowszechnia narkotyki. Zgodnie z ostatnimi danymi ONZ, od chwili dojścia do władzy Duterte, w państwie zabitych zostało ponad 6 tysięcy osób związanych z handlem narkotykami, w tym również w trakcie prowadzenia dochodzeń w tej sferze. Wspólnota międzynarodowa wielokrotnie potępiała jego metody.