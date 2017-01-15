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    Ramzan Kadyrow

    Kadyrow: w Czeczenii zatrzymany został szczególnie niebezpieczny terrorysta

    © Sputnik. Said Tcarnaev
    Świat
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    16598270

    Lider Czeczenii Ramzan Kadyrow poinformował o zatrzymaniu szczególnie niebezpiecznego terrorysty z bandy, którą koordynowali z Syrii terroryści Państwa Islamskiego.

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    „W sobotę zatrzymany został szczególnie niebezpieczny terrorysta Imran Dacajew. Wcześniej uciekł on w czasie operacji specjalnej we wsi Gełdagan. Został złapany w rejonie placu „Minutka” na podwórzu przed domem handlowym „Orbita”. Pracownicy policji zablokowali bandytę i zażądali, aby się poddał. On rzucił w ich stronę granat. Dacajewa udało się schwytać żywego” – napisał Kadyrow w swoim Instagramie. 

    Zauważył, że zatrzymany przestępca wchodził w skład bandy, którą koordynował znajdujący się w Syrii terrorysta Państwa Islamskiego. 

    Według  słów Kadyrowa, w sobotę w Nalczyku zatrzymano jeszcze dwóch terrorystów z tej samej grupy, próbujących opuścić granice Kaukazu Północnego. W tej chwili są przewożeni do Groznego. „W danej chwili cała grupa została zneutralizowana, a do oddziałów policji dostarczono ponad pięćdziesięciu jej uczestników” – powiedział Kadyrow. 

    Jak opowiedział lider Czecznii, Dacajew już składa zeznania, podaje nazwiska i źródła dostaw broni. 

    „To potwierdza informacje służb operacyjnych. Dacajew jesienią 2016 roku zabił starszego sierżanta policji Ajuba Dautmerzajewa” – napisał Kadyrow dodając, że nakaz dokonania zabójstwa Dacajew otrzymał od terrrystów z Państwa Islamskiego.

     

    Дорогие друзья! В субботу задержан особо опасный террорист Имран Дацаев. Он ранее сбежал при проведении спецоперации в селе Гелдаган. Его настигли в районе площади «Минутка» во дворе торгового центра «Орбита». Сотрудники полиции блокировали бандита и предложили сдаться. Он бросил в их строну гранату. Дацаева удалось взять живым. Он даёт подробные показания, называет фамилии, источники приобретения оружия. Это подтверждает известную оперативникам информацию. Дацаев осенью 2016 года убил старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева. Он пояснил, что получил приказ из Иблисского государства убить любого сотрудника и прислать отчёт, чтобы заслужить доверие. Теперь у него хватало наглости просить прошение за убийство и говорить, что потом раскаивался. Всю банду координировал находящийся в Сирии уроженец города Шали. Его имя и фамилии известны. Все контакты отслеживались. В субботу в Нальчике оперативниками МВД по ЧР задержаны ещё два террориста из этой же группы, пытавшиеся покинуть пределы Северного Кавказа. Их везут в Грозный. На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более пятидесяти участников. Это большой успех правоохранительных органов, которым очень активно помогало население. Начиная с конца лета минувшего года в условиях строгой секретности велась работу по контролю за теми, кто вербовал участников банды, покупал оружие, разрабатывал планы совершения терактов. В тот момент, когда поняли, что необходимо ликвидировать банду, провели спецоперацию в нескольких населённых пунктах. Мы уделяем особое внимание профилактической и оперативной работе, направленной на выявление любых преступных замыслов на стадии планирования, чтобы не дать бандитам творить зло. Так будет с любым, кто преступает закон. Хочу также подчеркнуть, что расцениваю как аморальные и бесчеловечные рассуждения отдельных СМИ, содержащие ничем не прикрытое сочувствия бандитам. Таким авторам не мешало бы послушать террористов, которые говорят, что в их планы входили крупномасштабные теракты с максимальным количеством жертв, убийство сотрудников полиции, госслужащих, женщин, детей. Всё это нужно было, чтобы вызвать недовольство населения. #Кадыров #Россия

    Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Янв 14 2017 в 2:23 PST

     

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    Tagi:
    terroryzm, Daesh (Państwo Islamskie), Ramzan Kadyrow, Czeczenia
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