Kadyrow: w Czeczenii zatrzymany został szczególnie niebezpieczny terrorysta

„W sobotę zatrzymany został szczególnie niebezpieczny terrorysta Imran Dacajew. Wcześniej uciekł on w czasie operacji specjalnej we wsi Gełdagan. Został złapany w rejonie placu „Minutka” na podwórzu przed domem handlowym „Orbita”. Pracownicy policji zablokowali bandytę i zażądali, aby się poddał. On rzucił w ich stronę granat. Dacajewa udało się schwytać żywego” – napisał Kadyrow w swoim Instagramie.

Zauważył, że zatrzymany przestępca wchodził w skład bandy, którą koordynował znajdujący się w Syrii terrorysta Państwa Islamskiego.

Według słów Kadyrowa, w sobotę w Nalczyku zatrzymano jeszcze dwóch terrorystów z tej samej grupy, próbujących opuścić granice Kaukazu Północnego. W tej chwili są przewożeni do Groznego. „W danej chwili cała grupa została zneutralizowana, a do oddziałów policji dostarczono ponad pięćdziesięciu jej uczestników” – powiedział Kadyrow.

Jak opowiedział lider Czecznii, Dacajew już składa zeznania, podaje nazwiska i źródła dostaw broni.

„To potwierdza informacje służb operacyjnych. Dacajew jesienią 2016 roku zabił starszego sierżanta policji Ajuba Dautmerzajewa” – napisał Kadyrow dodając, że nakaz dokonania zabójstwa Dacajew otrzymał od terrrystów z Państwa Islamskiego.