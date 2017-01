WIDEO: Waga to nie przeszkoda w byciu baleriną

15-letnia Lizzy Howell z Milford w stanie Delaware opublikowała w Instagramie wideo, na którym olśniewająco wykonuje baletowe pas, bez względu na swoją wyraźną nadwagę. Zdaniem dziewczyny, „stereotypy są po to, żeby je obalać”.

turning monday¿ #ballet#turn#balletdancer#dancer#foutte Видео опубликовано Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) Ноя 21 2016 в 4:02 PST

„Nie powinno mieć znaczenia, ile ważę. Jedyne, co się liczy, to moja miłość do tańca. Staram się schudnąć. Wiem, że to pomoże mi tańczyć lepiej i żyć zdrowiej. Ale chudnąć jest trudno!” – cytuje słowa Lizzy Howell brytyjska gazeta „The Daily Mail”.

W ciągu kilku tygodni od momentu publikacji nagrania liczba jej obserwatorów na Instagramie przewyższyła 26 tysięcy, a sam klip zebrał ponad 93 tysiące wyświetleń. Na swoim koncie dziewczyna publikuje także fotografie ze szkoły baletowej i ze swoich występów.

Lizzy Howell zajmuje się baletem odkąd skończyła pięć lat. Uwielbia także jazz i stepowanie. Według słów dziewczyny, cieszy ją, że wielu jej obserwatorów na portalu społecznościowym nazwało jej przykład „natchnieniem”. Na negatywne komentarze stara się reagować z humorem.

„Będziesz musiała pracować dwa razy ciężej niż pozostali, ale warto, żeby pokazać nieżyczliwym, że nie mieli racji. Róbcie to, co lubicie, nie pozwólcie nikomu was powstrzymać” – radzi młoda balerina.