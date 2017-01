Rosyjscy biolodzy wyjaśnili, jak odgrodzić serce od stałego stresu

"Odkryliśmy, że alfa-2-adrenoreceptory są obecne nie tylko w neuronach sympatycznych, ale i na zewnętrznej błonie komórek mięśniowych serca. Włączenie tych receptorów, nawet bez udziału systemu nerwowego, chroni serce przed przeciążeniem przy stresie sympatycznym” – powiedział Aleksiej Aleksiejew z Instytutu Teoretycznej i Eksperymentalnej Biofizyki w Puszczyno, którego słowa cytuje służba prasowa instytutu.

Aleksiejew i jego zespół z Rosji i Stanów Zjednoczonych dokonali tego odkrycia, badając czynniki, które prowadzą do rozwoju problemów z sercem przy pojawieniu się chronicznych źródeł stresu.

Stres, jak wyjaśniają naukowcy, jest trudną reakcją fizjologiczną organizmu na zagrożenie, która przygotowuje go do „ucieczki” od jego źródła, albo do „walki” o życie. Zwykle taka reakcja pomaga zwierzętom wyżywać, jednak w sytuacji zdrowia człowieka jest szkodliwa, ponieważ prowadzi do hormonalnego obciążenia serca i innych organów stale znajdujących się w „sytuacji nadzwyczajnej”.

To obciążenie, zdaniem naukowców, prowadzi do przebudowy tkanki sercowej i zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju patologii, w tym niewydolności serca, ponieważ organizm czując, że serce nie radzi sobie z ukrwieniem organów, wydziela jeszcze więcej hormonów zmuszając je do aktywniejszego kurczenia się i zwiększania rozmiaru.

Aleksiejew i jego zespół stosunkowo niedawno odkryli, że daną reakcję można stłumić, oddziałując na szczególne receptory na komórkach nerwowych, kierujących pracą mięśnia sercowego.

Te doświadczenia, a także to, jak dane neurony wpływają na mięśniowe włókna serca, skłoniły amerykańskich i rosyjskich naukowców do myśli, że na tkankę mięśnia sercowego można oddziaływać bezpośrednio.

Sprawdzili tę hipotezę eksperymentując z kulturami komórek mięśniowych w próbówce. Jak się okazało, bezpośrednia stymulacja tzw. alfa-2-adrenoreceptorów na powierzchnię komórek sercowych zmusza je do słabszego reagowania na adrenalinę i noradrenalinę, chroniąc je przed stresem.

Wyniki zostały potwierdzone podczas eksperymentów na szczurach genetycznie skłonnych do rozwoju podwyższonego ciśnienia. To pozwala wykorzystywać już istniejące preparaty działają na te receptory w celu ochrony serca przed przeciążeniem.

Poza tym, obserwacje pracy serca odkryły dość interesujący fakt: okazało się, że stały stres pozbawia komórki zdolności do syntezowania tlenku azotu, najważniejszej molekuły chroniącej serce i naczynia krwionośne, co może wyjaśniać, dlaczego stres tak negatywnie wpływa na zdrowie.