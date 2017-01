Zacharowa opowiedziała o próbie zwerbowania rosyjskiego dyplomaty w USA

Według niej dla leczenia Primakowa znaleziono lek sprzedawany w Stanach Zjednoczonych. Jednemu z dyplomatów polecono kupić preparat i z Rosji przelano kwotę około dziesięciu tysięcy dolarów, którą zebrali przyjaciele i rodzina Primakowa.

Zacharowa podkreśliła, że wszystkie formalności zostały dopełnione, wszystkie zaświadczenia i recepty zostały wypisane. Ale w momencie, kiedy dyplomata poszedł do apteki, podeszli do niego pracownicy amerykańskich służb specjalnych, odprowadzili do piwnicy sklepu, gdzie nie było zasięgu sieci komórkowej i przez godzinę rozmawiali z nim.

„To, o czym z nim rozmawiali, przypominało raczej próbę rekrutacji niż jakąś adekwatną dyskusję” — powiedziała Zacharowa.

Rzeczniczka MSZ opowiedziała, że ​​dyplomatę próbowano zastraszyć, oskarżając o nielegalny obrót lekami. W końcu zabrali lek pracownikowi, lecz pieniędzy za niego nie zwrócili, zaznaczyła Zacharowa.

Rzeczniczka MSZ opowiedziała również, że sekretarz stanu USA John Kerry nazwał sytuację niedopuszczalną, a amerykański resort polityki zagranicznej „dołożył wszelkich starań, aby ten lek został dostarczony” do Rosji.

„Niestety zajęło to dużo czasu. Czas został zmarnowany” — podkreśliła Zacharowa.

Mimo interwencji Kerry’ego w sytuację rosyjski dyplomata później otrzymał rozkaz opuszczenia Stanów Zjednoczonych.

Jewgienij Primakow (1929-2015) stał na czele rosyjskiego rządu w latach 1998-99.