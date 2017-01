„Święty Duch” Irańskiego Porozumienia Nuklearnego

Nie jest tajemnicą, że do udokumentowanych porozumień dołączone są nieoficjalne kuluarowe uzgodnienia, które w Iranie nazywane są „duchem porozumienia”. Teheran chroni ich jak relikwii i ma nadzieję na wzajemność ze strony „szóstki”, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych i ich nowego lidera.

© AFP 2016/ Brendan Smialowski Iran grozi: Jeśli USA przedłużą sankcje, wycofamy się z umowy atomowej

Irański wiceminister spraw zagranicznych Abbas Arakhchi na konferencji prasowej w Teheranie z okazji rocznicy rozpoczęcia realizacji Porozumienia Nuklearnego z Iranem (JCPOA) oświadczył, że Teheran nie zgodzi się na zmianę warunków umowy z „szóstką” w kwestii irańskiego programu nuklearnego. Wyjaśnił: „Jesteśmy przekonani, że nowy rząd USA nie będzie mógł wycofać się z porozumienia. Jednakże jeśli oni (USA — red.) podejmą decyzję o wycofaniu się z realizacji JCPOA lub będą mówić o jego rewizji, to jesteśmy gotowi do każdych warunków i zgodnie z decyzją podjętą przez Madżlis, w określonym czasie zawrócimy naszą działalność jądrową do dawnego poziomu”.

Jak zaznaczył stały ekspert Sputnika, redaktor naczelny irańskiej gazety „Iran Press” Emad Abshenass, Iran jest naprawdę gotowy na wszystko. Ale jeśli Donald Trump, który w swej kampanii wyborczej wielokrotnie krytycznie wypowiadał się na temat porozumienia w sprawie irańskiego atomu, będzie nadal wzywać do odstąpienia od umowy z Iranem lub zawieszenia jej realizacji, to Iran w tym przypadku podejmie tylko jedną decyzję. „Jeśli Amerykanie zerwą umowę, to postąpimy tak, jak wezwał nas Najwyższy Przywódca: spalimy ten dokument” — powiedział Emad Abshenass:

„Stanowisko Iranu w tej sprawie, jak sądzę, nie zmieniło się ani trochę: jak powiedział nasz Najwyższy Przywódca ajatollah Chamenei, w przypadku gdyby USA zerwały umowę, spalimy ten dokument. Iran oczywiście nie chce zawieszenia realizacji osiągniętego porozumienia, ale jeśli Stany Zjednoczone lub jakakolwiek inna strona negocjacji postanowi zrezygnować z podjętych zobowiązań i będzie utrudniać wprowadzenie JCPOA, to Iran oczywiście zmieni swoje stanowisko. W ciągu ostatniego roku widzieliśmy, że MAEA i inne międzynarodowe struktury podległe Agencji potwierdziły, że Iran wypełnił wszystkie swoje zobowiązania i oczekuje, że także inni uczestnicy porozumienia, nie tylko USA, docenią to i postąpią w analogiczny sposób. To znaczy, jeśli zostanie naruszona podstawowa zasada zobowiązania do wypełniania zobowiązań, to Iran może albo zawiesić współpracę, albo powrócić do działalności nuklearnej na tym poziomie, który był przed rozpoczęciem negocjacji.

Wiadomym jest, że pewien zbiór zasad i obowiązków został określony w porozumieniu. Ale istnieją również podstawowe zasady tej transakcji, które nazywane są «duchem wszechstronnego porozumienia». Na przykład zgodnie z osiągniętym porozumieniem z krajami «szóstki» wszystkie nałożone poprzednio sankcje przeciwko Iranowi powinny zostać zdjęte. W dokumencie nie opisano tego bardziej szczegółowo, ale pod porozumieniem rozumie się zdjęcie bankowych ograniczeń. Jednak w praktyce widzimy, że Stany Zjednoczone nie wypełniły tej umowy, a ponadto wywierają presję na inne państwa, aby te nie współpracowały z Iranem. Oto sprzeczność z duchem wszechstronnego porozumienia. Jeśli taka tendencja utrzyma się, Iran również będzie działać wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie.

Ponadto Iran od lat dokładał starań i negocjował z krajami «szóstki» w celu osiągnięcia porozumienia. Dlatego podpisany dokument jest końcowym punktem w tym procesie i nie może być żadnych negocjacji w tej kwestii. Jak właściwie oświadczył pan Arakhchi, zdaniem Iranu w tej kwestii postawiono «dużą kropkę» i nowych negocjacji w sprawie zmiany porozumienia nuklearnego nie będzie, bez względu jak bardzo nalegałby na to Donald Trump i inni amerykańscy urzędnicy.”