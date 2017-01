Austriaccy wandale uczą się od polskich kolegów?

Nieznani sprawcy ponownie zbezcześcili pomnik żołnierzy radzieckich na placu Schwarzenbergplatz w centrum Wiednia — poinformowała RIA Novosti ambasada Rosji w Austrii.

В Вене осквернён памятник советским Воинам-Освободителям. Фасад залит темно-красной краской. В @MFA_Austria направлена нота протеста. pic.twitter.com/rJ3QvUahOx — RusBotschaft Wien (@RusBotWien) 16 stycznia 2017

Zdarzenie miało miejsce 16 stycznia — fasada pomnika z wyrytym złotymi literami rozkazem Stalina w związku z zajęciem Wiednia 13 kwietnia 1945 roku — została oblana czerwoną farbą.

„Biorąc pod uwagę wcześniejsze podobne akty wandalizmu stanowczo wzywamy austriackie władze do podjęcia wyczerpujących środków w celu zapewnienia należytej ochrony pomnika" — poinformowała ambasada.

To nie pierwszy tego typu przypadek. W 2015 roku fasada pomnika została zalana czarną farbą. Wówczas strona rosyjska wysłała do MSZ Austrii notę protestacyjną z żądaniem podjęcia pilnych środków w celu usunięcia szkód, znalezienia winnych oraz niedopuszczenia do podobnych incydentów w przyszłości.

Tym razem ambasada również wysłała podobny komunikat do austriackiego MSZ.