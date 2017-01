Samolot Putina trafił do remontu

© Fotolia/ Grecaud Paul To wina Rosji

— Przeprowadzana jest konserwacja maszyny. Wiecie, że samoloty używane przez specjalny Odział Lotniczy, z którego usług korzysta głowa państwa, naturalnie, podlegają szczególnej kontroli z zawyżonymi normami w zakresie rezerwacji, przeglądów itp. Wszystkie te procedury są wykonywane – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Przedstawiciel rosyjskiego prezydenta podkreślił, że prace nie są związane z usterką.

Jak poinformowała rosyjska gazeta „Izwiestija”, luksusowy Ił-96, z którego często korzysta Putin podczas swoich zagranicznych podróży, ma zgniecenie na poszyciu lewego skrzydła oraz uszkodzenie na pokryciu stabilizatora. Informacje o przetargu na remont samolotu opublikowano na stronie zamówień publicznych.

© REUTERS/ Sergei Karpukhin Dlaczego Putin każe na siebie czekać?

Według mediów rosyjski prezydent leciał tym samolotem na szczyt G20 do Chin we wrześniu i do Berlina na spotkanie czwórki normandzkiej w październiku. Pieskow zapewnił, że remont w żaden sposób nie wpłynie na grafik Putina, bo ma on do dyspozycji zapasową maszynę.

Jak poinformowała RIA Novosti, uszkodzenia prawdopodobnie powstały podczas obsługiwania statku powietrznego na lotnisku. – Mówiąc prościej, wszystko – cysterna, ładowarka, wyżywienie pokładowe – co podjeżdżało, odjeżdżało (do samolotu – red.) – powiedziało anonimowe źródło.

— Jeśli spojrzymy na samolot od części nosowej, to na lewym skrzydle pojawiło się wgniecenie, prawdopodobnie w wyniku działań obsługi lotniska, a w pokryciu stabilizatora (skrzydło w ogonie samolotu) też odpowiedzialny jest sprzęt – dodał rozmówca agencji.