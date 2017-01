Brytyjskie prawo zbyt szeroko interpretuje terroryzm

„Komitet Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych jest zaniepokojony definicją terroryzmu w brytyjskim prawie, co jest również przykładem ekspansji działań i typów zachowań, które stanowią terroryzm” — wspomniano w raporcie.

Dokument stwierdza, że ​​definicja terroryzmu w odpowiednim akcie, przyjęta przez brytyjski parlament w 2000 roku, została rozszerzona za pomocą kolejnych ustaw, które wprowadziły nowe naruszenia prawa i doprowadziły do pojawienia się „ogromnego arsenału tego, co jest działaniem związanym z terroryzmem”.

Interpretację terminu „terroryzm” w brytyjskim ustawodawstwie nazwano również „bezprawnie ograniczającą wyrażanie poglądów politycznych”.

„Amnesty International i wiele innych nadal wyrażają zaniepokojenie, zwłaszcza w odniesieniu do wciąż niejasnego pojęcia o tym, co oznaczają terminy «wsparcie», «promocja», «podżeganie» do popełnienia «aktów terrorystycznych», które zawarte są w poprawionej «Ustawie o działaniach antyterrorystycznych i bezpieczeństwie» Wielkiej Brytanii z 2015 roku” — czytamy w raporcie.

Podobne problemy, zdaniem organizacji, wynikają z faktu, iż do tej pory nie istnieje powszechnie przyjęta międzynarodowa definicja terroryzmu. Prowadzi to do tego, że kraje tworzą swoje własne definicje

Z biegiem lat definicja terroryzmu jest coraz bardziej niejasna i zbyt szeroka. Ten brak jasności w wielu ustawach antyterrorystycznych prowadzi z kolei do braku jasności co do tego, czym tak naprawdę jest akt terrorystyczny. Jeśli ludzie nie wiedzą, czy ich zachowanie będzie utożsamiane z terroryzmem, nie mogą zachowywać się w taki sposób, aby unikać nielegalnych działań — czytamy w dokumencie.