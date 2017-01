Więźniowie z Guantanamo przybyli do Omanu

© AFP 2016/ Adrian Dennis „Pozdrowienia od wujka Hitlera"

Szef Stowarzyszenia Dziennikarzy Omanu Awid Bakwir powiedział w rozmowie z agencją Sputnik, że „nie po raz pierwszy Maskat przyjmuje uwolnionych więźniów Guantanamo”. — Nasz rząd zapewnia im pomoc humanitarną, w razie potrzeby pomoc medyczną. Przez jakiś czas zostają u nas, a potem wracają do swoich krajów. Nasz rząd wielokrotnie działał w ten sposób – dodał.

Bakwir powiedział też, że „do tej pory nie wiadomo, obywatelami którego kraju są ci ludzie”. – Nie przeszkadza to jednak omańskim organizacjom praw człowieka odwiedzać ich i nadzorować przestrzeganie ich praw”.

Wcześniej Stany Zjednoczone zadeklarowały wysłanie co najmniej 19 z 55 uwięzionych w bazie do innych krajów. Być może uda się Barackowi Obamie wywiązać z tej obietnicy do końca kadencji.