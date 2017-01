Dinozaury zbyt długo się wykluwały, by przetrwać?

— Jedna z najstarszych i największych tajemnic dinozaurów polega na tym, że nic nie wiedzieliśmy o ich zarodkach. Czy okres inkubacji jaj trwał tak samo długo, jak u ich najbliższych krewniaków krokodyli i jaszczurek, a może bardziej przypominał ten u swoich współczesnych potomków – ptaków – których jaja rozwijają się bardzo szybko – powiedział Gregory Erickson z Uniwersytetu Stanowego Florydy w Tallahassee (USA).

Do niedawna nauka znała tylko kilka pojedynczych przypadków skamieniałych jaj dinozaurów i fragmentów ich skorup, ale w ciągu 20 lat zmieniło się to radykalnie. Paleontolodzy znaleźli kilka „cmentarzysk jaj” w północnych Chinach i w mongolskiej części pustyni Gobi. Odkryto też kilkadziesiąt jaj największych dinozaurów naszej planety w Argentynie. Dzięki temu wiemy, że niektóre z nich były ciepłokrwiste i wysiadywały jaja prawdopodobnie tak, jak to robią obecnie ptaki.

Erickson i jego koledzy odkryli jeszcze jedną tajemnicę związaną z pierwszymi dniami życia tych prehistorycznych stworów, badając niektóre bardzo niezwykłe jaja protoceratopsów (Protoceratops andrewsi) i hipakrozaurów (Hypacrosaurus stebingeri), niedawno odkryte w Mongolii.

W tych jajach – jak podkreślają naukowcy – zachowały się miniaturowe zęby płodowe. Właśnie je należy uważać za odpowiedniki słojów drzew, bo ciągle rosną, tworząc po jednym nowym słoju każdego dnia. Jeśli przetnie się taki ząb i policzy się słoje, można się dowiedzieć, ile czasu zarodek spędził w jajku lub w macicy samicy.

Kierując się tym, Erickson i jego koledzy przebadali kilka zębów u niewyklutych zarodków. Okazało się, że dinozaury przypominały raczej krokodyle w tym przypadku niż ptaki. Zarodki protoceratopsa liczyły w chwili śmierci ok. trzy miesiące, a hypakrozaura ok. sześć miesięcy. Dinozaury rozwijały się jednak nieco szybciej niż jaszczurki czy krokodyle. Pojawiały się na świecie, jak wynika z badań, szybciej o 17%.

Zdaniem naukowców powolny rozwój płodu oraz długa inkubacja wystawiały dinozaury na większe zagrożenia ze strony środowiska. Po upadku asteroidu 65,5 mln lat temu mogło to być ważnym czynnikiem ostatecznego wyginięcia dinozaurów. Z kolei przodkowie ptaków, których płody rozwijały się znacznie szybciej, zdołali przetrwać, bo spędzali więcej czasu poza gniazdem.