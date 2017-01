McCain: Rosja jest głównym graczem na Bliskim Wschodzie

Według polityka rosyjski przywódca „osiągnął swój cel w bardzo inteligentny sposób, mimo złych kart w ręku".

© AFP 2016/ Dominik Reuter Putin nie wierzy, by Trump zadawał się z paniami lekkich obyczajów

McCain dodał również, że USA muszą się zadowolić jedynie zaproszeniem na negocjacje w sprawie uregulowania sytuacji w Syrii, które odbędą się w Astanie 23 stycznia.

Nie ma nic bardziej znamiennego niż to, że Rosjanie, Irańczycy i Turcy zapraszają Stany Zjednoczone do udziału w konferencji pokojowej (w sprawie Syrii). USA nie stoją na jej czele, nawet nie są jej częścią, są zapraszane. Do czego doszliśmy?— powiedział senator.