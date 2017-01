Sawczenko proponuje „oddać” Krym za Donbas

© REUTERS/ Gleb Garanich Sawczenko największym rozczarowaniem Ukrainy w 2016 r.

Jej zdaniem „bez względu na to, ile by nie krzyczeli i darli na sobie koszul” deputowani Rady, trzeba będzie zrezygnować z Krymu „na jakiś czas”.

Krym to kolejne Naddniestrze. Aby również z Donbasu nie zrobić Naddniestrza, oni (władze Ukrainy — red.) zostawią Krym i zabiorą Donbas. Innej drogi pokojowej na razie nie widzę. A dokładniej, widzę drogę militarną <…> To nie są dwa tygodnie czy dwa miesiące, to jest wojna — uważa Sawczenko.

Za „optymalny wariant” pokojowego rozwiązania kwestii Sawczenko uważa porozumienie w sprawie Krymu i Donbasu między Rosją a Zachodem. Jej zdaniem Ukraina w tych negocjacjach nie będzie brać udziału, ponieważ politycznie „nie jest niezależna”.