Czy europosłowie zobaczą wojnę w Syrii?

© Zdjęcie: Alexander Pushin /WGTRK Syria w obiektywie rosyjskich reporterów wojennych 12

Duma Państwowa zwróci się do Rady Europy, PACE i europejskich parlamentarzystów z propozycją zaprezentowania wystawy dziennikarzy międzynarodowej agencji informacyjnej Rossiya Segodnya i WGTRK (Wszechrosyjska Państwowa Kompania Telewizyjna i Radiowa) o wojnie w Syrii — oznajmił przewodniczący Dumy Państwowej

— Podejmiemy decyzję, zwrócimy się do wszystkich parlamentów państw europejskich, do Rady Europy, PACE, aby nasi koledzy, deputowani do parlamentów innych państw obejrzeli tę wystawę i zapoznali się z tym, co się dzieje w Syrii — powiedział Wołodin dziennikarzom po obejrzeniu wystawy.

Podziękował autorom wystawy za ich odwagę i profesjonalizm.

Na wystawie „Syria. Fotokronika wojny", która dzisiaj została otwarta w Dumie Państwowej są zebrane kadry dokumentalne zrobione przez dziennikarzy międzynarodowej agencji informacyjnej Rossiya Segodnya i WGTRK w Syrii w latach 2015-2016.

Na zdjęciach utytułowanych rosyjskich fotoreporterówi operatorów telewizyjnych z ekipy zdjęciowej WGTRKkonflikt zbrojny w Syrii jest pokazany przez pryzmat losów złamanych przez wojnę, codzienności w bazie lotniczej Hmeimim i pracy rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych podczas operacji antyterrorystycznej.

W ceremonii inauguracji wystawy wzięli udział autorzy prac, dyrektor generalny agencji Rossiya Segodnia i prowadzący program „Wiesti Niedieli" Dmitrij Kisielow a także liderzy frakcji Dumy Państwowej oraz inni deputowani.