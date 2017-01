W Chinach uruchomiono pierwszego na świecie satelitę łączności kwantowej

© AP Photo/ Steve Helber Amerykańska rakieta z rosyjskim silnikiem. Kosmosu sankcje nie dotyczą?

Chiny rozpoczęły prace nad satelitą w 2011 roku. Micius został uruchomiony w połowie sierpnia 2016 roku z kosmodromu Jiuquan w prowincji Gansu.

Według informacji rozgłośni, satelita zakończył testy na orbicie i został wprowadzony do użycia 18 stycznia. Wcześniej informowano, że Micius powinien był rozpocząć pracę w drugiej połowie listopada. Program testowania Miciusa na orbicie składa się m.in. z kontroli działalności platformy satelitarnej, testu obciążenia i kontroli różnych kanałów łączności pomiędzy satelitą i stacjami naziemnymi.

Jak opowiedział naukowiec z Chińskiej Akademii Nauk Pan Jian-Wei, wszystkie systemy satelity działają sprawnie. Według niego, Chiny mogą do 2030 roku stworzyć globalną sieć łączności kwantowej.

Od początku XX wieku naukowcy opracowują metody szyfrowania i bezpiecznego pzekazywania informacji. Istniejące sposoby mają dwa kluczowe braki: można się do nich włamać w przypadku posiadania odpowiednich mocy obliczeniowych (na przykład, komputerów kwantowych), albo można ściągnąć informację „podsłuchując” ją na kanale przekazu danych.

Tzw. sieci kwantowe rozwiązują oba te problemy poprzez to, że fundamentalnym założeniem fizyki kwantowej jest zasada nieoznaczoności Heisenberga, zgodnie z którą strona trzecia nie może sczytywać informacji z kanału danych i znajdować do niego klucz. Przy próbie włamania do systemu łączności kwantowej przekazywana informacja będzie po prostu zniszczona.