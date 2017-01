Stratfor: Białoruś zrobiła krok w stronę Zachodu

© Sputnik. Sergey Subbotin Na Białoruś bez wizy

Jednak w rzeczywistości liberalizacja ruchu wizowego nie wyrządzi żadnej szkody rosyjsko-białoruskim stosunkom, a wręcz przeciwnie, pomoże białoruskiej gospodarce i tym samym „ulży" Rosji we wsparciu finansowym swojego „najważniejszego sojusznika" — podkreśla amerykańska agencja.

Przez długi czas Białoruś, która jest uznawana za „ostatnią dyktaturę Europy", pozostawała w trudnych stosunkach z Unią Europejską — pisze Stratfor. Ten kraj ma wiele cech „państwa policyjnego" i miał jeden z najbardziej rygorystycznych reżimów wizowych dla turystów, zwłaszcza zachodnich. W związku z tym znamienne jest, że 9 stycznia prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka podpisał dekret, zezwalający obywatelom 80 państw, w tym USA, kraje UE i Japonię, na przebywanie na Białorusi bez wizy przez pięć dni.

Na pierwszy rzut oka jest to oznaka szerszej tendencji: w ciągu ostatnich dwóch lat Białoruś, która przez długi okres czasu była najważniejszym sojusznikiem Rosji, zaczęła bardziej przyjaźnie odnosić się do Zachodu. Napięcie między Moskwą i Mińskiem było powodem spekulacji odnośnie tego, że Białoruś oddala się od Kremla, dążąc do zbliżenia z Zachodem. Jednak rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona i pomimo tego, że Białoruś otworzyła się na Zachód, nie wyrządzi to szkody jej partnerstwu strategicznemu z Rosją — podkreśla Stratfor.

Białoruś niejednokrotnie spierała się z Rosją o ceny gazu i cła na tranzyt i niektóre media uznały, że liberalizacja ruchu wizowego to wyraz niezadowolenia Mińska z Moskwy. Dekret o złagodzeniu reżimu wizowego został wydany po tym, jak Łukaszenka nie mógł odwiedzić szczytu Unii Eurazjatyckiej i Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB), który odbył się 25 grudnia w Sankt Petersburgu, dlatego niektórzy ocenili tę decyzję jako „zemstę" Mińska.

Jednak tak naprawdę białoruski rząd kieruje się bardziej złożonymi przyczynami. Rzeczywiście, Białoruś stopniowo polepsza stosunki z Zachodem i w ciągu dwóch ostatnich lat zawarła kilka umów z USA i UE. W 2016 roku Unia Europejska złagodziła nawet większość swoich sankcji przeciwko Białorusi.

Jednak zbliżenie z Zachodem nie odbywa się ze szkodą dla stosunków strategicznych z Rosją — podkreśla gazeta. Białoruś pozostaje lojalnym sojusznikiem Rosji i de facto w ciągu ostatnich miesięcy wzmocniła ona współpracę wojskową z Moskwą.

Dlatego liberalizacja ruchu wizowego — to nie dowód na przyszłe zbliżenie Białorusi z Zachodem i jej odejścia od Rosji. W związku z tym, że gospodarka Białorusi w ciągu ostatnich lat przechodziła trudności, Mińsk poszukuje źródeł dochodu poza Rosją. Z kolei Rosja zderzyła się z własnymi problemami gospodarczymi i nie chce w pojedynkę ponosić odpowiedzialności za wspieranie Białorusi. Dlatego dekret o liberalizacji reżimu wizowego ma raczej na celu przyciągnięcie turystów.

Dochody z turystyki wynoszą 2% PKB Białorusi i chociaż wzrost tej liczby w niewielkim stopniu wpłynie na gospodarkę, to polepszy on wizerunek Mińska na arenie międzynarodowej zarówno wśród turystów, jak i inwestorów. Oprócz tego złagodzenie reżimu wizowego nie oznacza bynajmniej pełnego otwarcia białoruskich granic dla Zachodu. Wizy krótkoterminowe zostaną zaproponowane tym turystom, którzy przybywają do kraju samolotami i nie będą dotyczyć osób podróżujących samochodem czy pociągiem.

Wprowadzenie ograniczonego ruchu bezwizowego pozwoli Białorusi pokazać swoją dobrą wolę Zachodowi i pomoże wzmocnić z nim partnerstwo gospodarcze. Ten krok nie będzie sygnałem strategicznej zmiany relacji Moskwy i Mińska, a przyniesie korzyści dla obu krajów — reasumuje Stratfor.