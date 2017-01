Zgoda na wpuszczenie obcych wojsk na Ukrainę

Tę decyzję poparło 236 deputowanych przy niezbędnym minimum 226 głosów.

© Sputnik. Mikhail Markiv Rada proponuje przywrócenie Ukrainie statusu mocarstwa nuklearnego

Projekt ustawy przedstawił w parlamencie prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. W szczególności mowa o ukraińsko-amerykańskich ćwiczeniach Sea Breeze 2017 i Rapid Trident 2017.

Zgodnie z dokumentem jednostki wojskowe USA i innych krajów członkowskich NATO i uczestników programu „Partnerstwo dla Pokoju” (do trzech tysięcy żołnierzy z bronią i sprzętem, do sześciu samolotów i śmigłowców) mogą być przyjęte na terytorium Ukrainy w ramach wielonarodowych ćwiczeń na okres do 365 dni w styczniu-grudniu 2017 roku.

Teraz dokument musi podpisać prezydent.

Na Ukrainie zakazane jest funkcjonowanie wszelkich formacji zbrojnych nie przewidzianych przez prawo, a także nie jest dozwolone rozmieszczenie obcych baz wojskowych. Dlatego zagraniczne wojska za każdym razem są dopuszczane na terytorium kraju przez specjalne ustawy na wniosek prezydenta.