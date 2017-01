Media: Assange zrezygnował z ekstradycji do USA

„Nie ma wątpliwości, że prezydent (USA — RT) Barack Obama nie zrobił tego, o co prosił Assange" — powiedział w wywiadzie dla dziennika adwokat Barry Pollack.

Według niego Assange uważa, że informatorki WikiLeaks Chelsea Manning nie powinno się pociągać do odpowiedzialności.

Melinda Taylor również reprezentująca interesy Assange'a podkreśliła, że złagodzenie wyroku dla Manning to nie to, o co prosił Assange. Wcześniej Taylor na antenie RT oznajmiła, że jej klient nie wycofuje się ze słów o ekstradycji do USA w przypadku złagodzenia kary dla Manning. Jednak najpierw trzeba ochronić Assange'a przed niesprawiedliwym prześladowaniem.

Obama złagodził wyrok dla Manning, która wyjdzie na wolność już 17 maja 2017 roku.

Bradley Manning został aresztowany w 2010 roku w amerykańskiej bazie w Kuwejcie, później zmienił płeć i imię na Chelsea. W 2013 roku został skazany na 35 lat pozbawienia wolności za szpiegostwo i kradzież mienia publicznego.