Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Barack Obama „uczcił" swoje odejście czołgami w Europie

Obama powiedział, że dążył do konstruktywnych stosunków z Rosją

Jego czas dobiega końca, jednak obecnie Obama dąży do skomplikowania sytuacji nowej administracji Trumpa w stosunkach z Moskwą.

Sputnik Italia porozmawiał na ten temat z Mirko Molteni, dziennikarzem i ekspertem wojskowym.

„Jak obserwujemy w ciągu ostatnich tygodni, obecna administracja prezydenta USA podejmuje działania, które mają na celu utrudnić Donaldowi Trumpowi odbudowę stosunków z Rosją. Ostatni przykład — dyslokacja w Polsce około 4 tys. żołnierzy i 87 ciężkich czołgów M1 Abrams. Nie jest to przypadkowe, gdyż w pobliżu znajduje się rosyjska enklawa — Kaliningrad, graniczący z Polską i Litwą, który leży praktycznie obok granic NATO.

Już od kilku miesięcy trwa konfrontacja, ponieważ Amerykanie realizują swój plan budowy bazy obrony przeciwlotniczej w polskim mieście Redzikowo, która powinna zostać uruchomiona w 2018 roku. Można dodać w tym miejscu jeszcze bazę w Deveselu w Rumunii, tym bardziej, że została ona oddana do eksploatacji pod koniec 2015 roku. Te działania NATO — to tylko część planu wywierania nacisku wojskowego na bazę w Kaliningradzie i ogólnie na Rosję. Ten plan realizowany jest w ramach konfrontacji z Rosją w Europie Wschodniej.

Obama mówi „do widzenia"

Obecnie Trump będzie musiał dogadać się z własnym establishmentem wojskowym i przekonać go do stopniowego wycofywania się z tych programów, jeśli ma zamiar poprawić stosunki z Rosją".

Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych nie będzie mieć lekko, dlatego że wybrał sobie ekipę, która popiera jego dążenia do poprawy relacji z Rosją…. Jednak będzie musiał zmierzyć się z amerykańskim wywiadem, który przeważnie odnosi się do Rosji podejrzliwie. Oprócz tego czeka go konfrontacja z generałami Pentagonu i przede wszystkim z Kongresem: przeciw niemu są wszyscy Demokraci, a część senatorów z ramienia Republikanów nie podziela stanowiska Trumpa wobec Rosji. Najlepszym tego przykładem jest John McCain. Zmiana takiego nastawienia nie będzie łatwym zadaniem i Trump to rozumie. Już poinformował o swoim zamiarze rezygnacji z sankcji, ale zdając sobie sprawę z tego, że dokonanie tego od razu nie będzie możliwe dodał, że ograniczenia gospodarcze będą trwać jeszcze przez pewien czas, ale jest nadzieja, że uda się je znieść możliwie jak najszybciej.

Prawie jedna czwarta Amerykanów uważa, że Obama nie spełnił swoich obietnic

Według eksperta Obama był prawdziwym nieszczęściem nie tylko dla stosunków z Rosją — on praktycznie w ogóle nie interesował się sytuacją na Bliskim Wschodzie, tylko na początku prezydentury próbował bombardować Damaszek, żeby zniszczyć Asada i dopiero ingerencja Putina powstrzymała go. Jednym z niewielu punktów na jego korzyść jest umowa z Iranem z 2015 roku, która chociaż na teraz wyklucza możliwość kryzysu jądrowego. Chodzi o kontrakt, który Trump nazwał „niezgrabnym", niezbyt dobrze sporządzonym. Możliwe, że również w tym przypadku mowa jest o zaledwie czasowym rozwiązaniu problemu.

„Tandem Putin-Trump jest ciekawy z tego względu, że może pomóc w rozwiązaniu problemów między Chinami i USA. W ciągu ostatnich miesięcy zarówno Obama, jak i Trump, byli zaniepokojeni zwiększaniem obecności wojskowej Chin na wyspach Spratly na Morzu Południowochińskim… Ponieważ Moskwa utrzymuje przyjacielskie stosunki z Pekinem w dziedzinie gospodarki i współpracy wojskowej, Putin rzeczywiście może zostać pośrednikiem między Waszyngtonem i Pekinem" — podsumował rozmówca Sputnik Italia.