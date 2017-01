Polowanie na „rosyjskich hakerów"

© AFP 2016/ Yuri Gripas FBI: Oskarżanie Rosji o ataki hakerskie to część kampanii wyborczej

Strona amerykańska reprezentowana przez biuro prasowe Departamentu Stanu w Waszyngtonie nie zechciała komentować sytuacji, proponując zwrócić się do hiszpańskich organów porządkowych, pod których jurysdykcję podpadaj zatrzymane w tym kraju osoby. RT skierowała stosowne zapytanie zarówno do FBI jak i Interpolu, ale oba resorty nie udzieliły telewizji informacji.

Jak powiedziała żona zatrzymanego Daria, jej mężowi nie przedstawiono żadnych zarzutów. Daria obawia się, że decyzja o ekstradycji Rosjanina zapadnie w Madrycie bez przeprowadzenia rozprawy sądowej, i że hiszpańskie władze nie udzielają jej informacji w związku z zatrzymaniem jej męża, bo to strona amerykańska złożyła wniosek o jego zatrzymanie.

Stanisław Lisow przebywa obecnie w więzieniu Brians w katalońskim Martorell. Warunki, w jakich się znajduje „pozostawia wiele do życzenia" — zauważyła żona programisty.

„Jeśli planowano zatrzymanie naszego obywatela na terytorium Hiszpanii, to strona rosyjska powinna była zostać wcześniej powiadomiona. Hiszpania i USA utrzymują ścisłe relacje w kwestii wydawania obywateli krajów trzecich, co doprowadziło do uproszczenia norm prawa międzynarodowego na szkodę prawom człowieka" — zauważył obrońca praw człowieka.

Aleksander Jonow podkreślil, że ani strona rosyjska, ani obrona nie mogą otrzymać od Hiszpanii jasnego zarzutu pod adresem Lisowa. Nie do końca wiadomo, z jakiego artykułu oskarżany jest Lisow. Mówi się tylko o jakiejś liście, ale Lisow nie figuruje w żadnych oficjalnych bazach prowadzonych przez Interpo i FBI.

„Ciężko to określić inaczej niż mianem porwania" — uważa Jonow. Jego zdaniem, prawdopodobieństwo ekstradycji do USA jest bardzo wysoka, bo decyzja sądowa może zapaść kuluarowo po to, żeby wydać Stanisławowi Lisowowi wyrok zaoczny.