Mer Lwowa: Ukraina planuje wywozić śmieci do Polski

— Rozmawiałem wczoraj z naszymi miastami partnerskimi i oczekuję od nich informacji. W Polsce mamy dziesięć miast partnerskich, one nie są przeciwne przyjmowaniu naszych lwowskich śmieci. Śmieci zostaną opakowane, wywiezione za granicę, tam będą przetworzone – powiedział dziennikarzom.

Jednocześnie Sadowy nie sprecyzował, o jakich kokretnie miastach mowa i na jakich warunkach planuje się wywożenie śmieci do Polski.

Lwów już od kilku miesięcy znajduje się w swojego rodzaju śmieciowej blokadzie. Wiosną nierozwiązana sytuacja ze śmieciami była przyczyną tragedii. 29 maja na wysypisku grybowickim w obwodzie lwowskim doszło do zapłonu. Podczas likwidacji pożaru zginęło trzech ratowników, a jeden z pracowników przedsiębiorstwa komunalnego zaginął w wyniku obsunięcia się śmieci o rozmiarze około 100 tysięcy metrów sześciennych.

Mer Lwowa Andriej Sadowy 7 czerwca zwrócił się do władz państwa z prośbą o ogłoszenie miasta i przylegających do niego wsi Malechow i Grybowyczy strefą katastrofy ekologicznej, jednak prezydent Petro Poroszenko oskarżył mera o upolitycznienie sytuacji. Pożar został ugaszony dopiero 10 czerwca. Generalna prokuratura Ukrainy 15 sierpnia wszczęła śledztwo przeciwko trzem urzędnikom lwowskiego przedsiębiorstwa komunalnego, podejrzanym o działania, które doprowadziły do śmierci ludzi.