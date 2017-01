Władze Syrii i rebelianci osiągnęli porozumienie o zawieszeniu broni w dolinie Wadi Barada

Według tych danych porozumienie przewiduje natychmiastowe i całkowite wstrzymanie działań wojennych w tym regionie, a także nieograniczony dostęp brygad technicznych do miejscowości Ayn al-Fidżi. To właśnie tam w wyniku dywersji dokonanej 24 grudnia przez członków zakazanych w Federacji Rosyjskiej grup Dżabhat Fath asz-Szam (dawniej Dżabhat an-Nusra, uznanej za terrorystyczną) został unieruchomionym rurociąg, który zaopatruje Damaszek w wodę pitną. Po wysadzeniu pompowni zaopatrzenie w wodę 5-milionowej metropolii zostało poważnie ograniczone.

Jak donosi „Al Jazeera” po serii zmasowanych ostrzałów artyleryjskich ze strony wojska i oddziałów szyickiego ruchu „Hezbollah” terroryści zgodzili się przystąpić do negocjacji dotyczący warunków kapitulacji. Zgodnie z osiągniętym z władzami porozumieniem terroryści pozwolą mieszkańcom Wadi Barada, którzy opuścili ten region z powodu ciągłych starć zbrojnych, powrócić do swoich domów. W zamian otrzymają prawo do skorzystania z amnestii prezydenckiej i udać się do prowincji Idlib w północno-zachodniej części kraju, której znaczna część znajduje się pod kontrolą Dżabhat Fath asz-Szam.

Porozumienie o lokalnym rozejmie udało się osiągnąć za pośrednictwem delegacji z Niemiec, zaznaczają rozmówcy stacji telewizyjnej.

Miasto Ayn al-Fidżi znajduje się niecałe 15 kilometrów od Damaszku. Tam też znajduje się źródło o tej samej nazwie, które zaspokaja ponad 80% potrzeb ludności stolicy w wodę pitną. Miasto praktycznie nie ma alternatywnych źródeł tego cennego zasobu.

Wcześniej, na konferencji prasowej w Genewie, specjalny wysłannik ONZ ds. Syrii Staffan de Mistura powiedział, że kwestia zaopatrzenia w wodę stolicy Syrii jest aktualna, a jej rozwiązanie może mieć wpływ na przygotowanie i przeprowadzenie konferencji ws. Syrii w Astanie.