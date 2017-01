Asad oskarżył USA o wspieranie terrorystów w walce o Palmirę

© AFP 2016/ JOSEPH EID Palmira: Terroryści zniszczyli część antycznego amfiteatru

Na początku grudnia syryjska armia została zmuszona do wycofania się z Palmiry w centralnej prowincji Homs po zmasowanej ofensywie terrorystów. Jak powiedział Asad, bojownicy PI „zdołali odzyskać kontrolę nad Palmirą pod kierownictwem Amerykanów, pod obserwacją amerykańskich dronów. Terroryści przybyli od strony pustyni i opanowali Palmirę".

„PI zostało utworzone pod kierownictwem USA. Następnie Turcja zaczęła sponsorować PI" — oświadczył Asad. „Nie możemy liczyć na szczerość Turcji i USA w walce z PI. Ostatnim najdobitniejszym na to dowodem jest atak na Palmirę, do którego doszło kilka tygodni temu" — oświadczył syryjski prezydent.

„My tu rozmawiamy, a PI atakuje Dajr ez-Zaur na wschodzie Syrii. Amerykanie nie uczynili niczego, żeby wstrzymać PI. Tzw. międzynarodowa koalicja do walki z terroryzmem działa tamn już ponad półtora roku i niczego nie osiągnęła, bo stosunek do niej (do walki z terroryzmem) jest niepoważny" — dodał Asad.