Duma ratyfikowała porozumienie ws. „Tureckiego Potoku”

Budowa gazociągu pozwoli zmniejszyć ryzyko tranzytu gazu ziemnego i bezpiecznie dostarczać niebieskie paliwo do Turcji i krajów UE po 2019 roku. Po uruchomieniu pierwszej nitki systemu transportu gazu do budżetu Rosji co roku będą wpływać cła eksportowe w wysokości około 750 milionów dolarów.

Jeśli zostanie zbudowana druga nitka, którą gaz będzie tranzytem trafiać do krajów Europy, kwota ta zostanie podwojona.

W nocie wyjaśniającej do dokumentu autorzy uściślają, że Rosja i Turcja, zgodnie z porozumieniem osiągniętym wcześniej, nie będą opodatkowywać prac prowadzonych w wyłącznych strefach ekonomicznych i na szelfach kontynentalnych obu krajów. Ponadto firmy, które będą odpowiedzialne za budowę morskiego odcinka gazociągu, będą zwolnione z podatku od majątku, jeżeli majątek ten został nabyty w celu realizacji projektu „Turecki Potok”.

„Umowa przewiduje również, że strony nie naliczą podatków, ceł i opłat, a także innych podobnych płatności w stosunku do środków transportowych i technicznych (w tym statków), rur, wszelkich innych materiałów budowlanych, przenoszonych w celu realizacji projektu w wyłącznych strefach ekonomicznych i na kontynentalnych szelfach stron na Morzu Czarnym” — czytamy w nocie wyjaśniającej.

Prawodawcy oświadczyli również, że budowa „Tureckiego Potoku” nie będzie wymagać dodatkowych nakładów z federalnego budżetu Federacji Rosyjskiej.