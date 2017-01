Spór rosyjsko-ukraiński przed trybunałem w Londynie. Rosja skrytykowała argumenty Kijowa

— Jesteśmy przekonani, że przytoczone przez pozwanego argumenty nie wytrzymują krytyki i oczekujemy wcześniejszego wydania przez sąd decyzji o przychyleniu się do wniosku strony rosyjskiej ws. przyśpieszenia rozpatrzenia skierowanego przeciwko Ukrainie pozwu – poinformowała służba prasowa ministerstwa.

© Sputnik. Kirill Kallinikov Roshen zamyka produkcję w Rosji

Zgodnie z przyjętą praktyką wyniesienie werdyktu przez sąd może zająć od jednego do trzech miesięcy.

19 stycznia Wysoki Trybunał w Londynie zakończył przesłuchania stron w sprawie niespłacenia rosyjskiego kredytu przez Ukrainę. Przewodniczący trybunału William Blair zostawił sobie czas na rozpatrzenie sprawy i podjęcie decyzji.

Moskwa udzieliła Ukrainie kredytu w wysokości 3 mld dolarów w grudniu 2013 roku poprzez wykupowanie ukraińskich euroobligacji. W tym czasie prezydentem kraju był jeszcze Wiktor Janukowycz.

Później Kijów zaproponował Moskwie restrukturyzację długu, uznając go za komercyjny. Rosja nie zgodziła się na to, kierując sprawę do Wysokiego Trybunału w Londynie. Na początku maja 2016 roku prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał ustawę o wprowadzeniu bezterminowego memorandum na spłacenie zaciągniętego w Rosji długu.