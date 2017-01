Syberyjscy naukowcy odnaleźli gen wpływający na rozwój depresji u Europejczyków

© Fotolia/ Yauhenka Polscy fizycy opracowali ultraszybki zamiennik dla pamięci flash

W Instytucie Cytologii i Genetyki odnotowano, że grupa naukowców z doktorem biologii Tatianą Aksenowicz na czele, jako jedyna w Rosji zajmuje się opracowaniem statystycznych metod analizy genetycznej. Na ich podstawie tworzone są później pakiety programów, za pomocą których można identyfikować geny, odpowiadające za te lub inne choroby. Badaczom udało się osiągnąć wyniki po przetestowaniu około dwóch tysięcy osób, a nie 50 tysięcy, jak w przypadku stosowania innych metod.

„Nie rozpatrywaliśmy każdego wariantu genetycznego oddzielnie, jak to się zwykle robi w tego rodzaju badaniach. Zamiast tego braliśmy cały gen i badaliśmy genotypy wszystkich wariantów jednocześnie. Co więcej, rozpatrywaliśmy tylko te genetyczne warianty, które zmianiają strukturę odpowiedniego białka. Jeszcze jednym naszym „trickiem” było to, że badaliśmy nie diagnozę, czyli obecność lub brak depresji, ale skupiliśmy się na tzw. symptomach depresyjnych” – brzmią słowa Aksenowicz cytowane w oświadczeniu.

Według danych Instytutu, podczas tej pracy badawczej naukowcom udało się zidentyfikować gen biorący udział w kontroli depresji. Następnie otrzymany rezultat potwierdzili holenderscy naukowcy na niezależnej grupie badanych, co pozwala uważać te wyniki za wiarygodne.

W Instytucie Cytologii i Genetyki wyjaśniono, że ten kierunek badań dotyczy genetyki matematycznej. W celu sprawdzenia swoich wyników na praktyce naukowcy wykorzystują kolekcje genomów posiadane przez inne grupy naukowe, zajmujące się badaniem konkretnych chorób. Niekiedy przy testowaniu nowych metod otrzymywane są nieoczekiwane i ciekawe rezultaty, jak miało to miejsce z danymi otrzymanymi od holenderskiego ośrodka „Erasmus” w Rotterdamie, gdzie zajmują się badaniem depresji – jednego z najczęstszych zaburzeń psychicznych współczesności.