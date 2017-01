Jak się żenić, to sądownie!

Saudyjka zwróciła się do sądu, aby zobowiązał on jej narzeczonego do wyznaczenia konkretnej daty ślubu. Para spotykała się przez ponad rok, ale, jak piszą lokalne gazety, dziewczyna dowiedziała się, że chłopak chce zerwać zaręczyny.

We wniosku, który dziewczyna złożyła w sądzie rodzinnym wskazano, że została jego narzeczoną po zawarciu porozumienia między nim i jej rodziną.

W tej sprawie wyznaczono datę przesłuchania. Narzeczonego poinformowano o skardze i zobowiązano do przybycia do sądu. Interesy narzeczonego reprezentował adwokat, który potwierdził, że jego klient zamierza ożenić się z narzeczoną i wcale nie próbuje uniknąć ślubu. Narzeczony jest zbyt zajęty przygotowaniami do uroczystości i zakupem wszystkiego, co niezbędne w nowym domu. Jako potwierdzenie adwokat przedstawił dokumenty na wynajem sali do przeprowadzenia uroczystości weselnej. Adwokat powiedział, że narzeczony zgadza się na dowolną datę ślubu, jaką wybierze jego narzeczona.

Z porozumienia stron ślub odbędzie się w marcu tego roku.