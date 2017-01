Trump wstrzymuje częściowo reformę Obamacare

W najbliższym czasie Biały Dom roześle także do ministerstw memorandum mające na celu zamrożenie wprowadzania nowych zasad regulujących gospodarkę.

© AP Photo/ Carolyn Kaster Obama został naukowcem

Trump i jego Partia Republikańska zamierzają jak najszybciej odwołać reformę przeprowadzoną przez Baracka Obamę. Wprowadzona w 2010 roku reforma systemu powszechnej opieki zdrowotnej, która otrzymała nieformalną nazwę „Leczenie Obamy" (Obamacare) oferuje osobom ubogim dotacje na ubezpieczenie zdrowotne, a jednocześnie zobowiązuje wszystkich Amerykanów do kupienia ubezpieczenia. System opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych należy do najkosztowniejszych na świecie. Obamacare wywołuje mieszane reakcje w amerykańskim społeczeństwie. Według badań opinii publicznej, ok. połowy Amerykanów uważa, że reformę należy odwołać. Tym nie mniej, dzięki niej ok. 20 mln osób po raz pierwszy otrzymało ubezpieczenie.

Ustawa została przegłosowana w 2010 roku przez Demokratów, którzy mieli wówczas większość w Kongresie. Potem, po osiągnięciu większości w Izbie Reprezentantów, a następnie w Senacie, Republikanie dziesiątki raz głosowali za odwołaniem ustawy, ale spotykali się z wetem prezydenta. Amerykański sąd najwyższy poparł wiele kluczowych aspektów reformy. Teraz Republikanie idą tą samą drogą co Demokraci, zamierzając przeprowadzić zmiany w trybie jednostronnym, bez uzgodnień z opozycją.