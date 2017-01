Mattis poprzysiągł umacnianie sojuszy z partnerami Waszyngtonu

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko Polski politolog: Sojusz Trumpa i Putina zagraża bezpieczeństwu Warszawy

„Każde nasze działanie będzie miało na celu zapewnienie tego, by nasze siły zbrojne były gotowe do walki dziś i jutro. Uznajemy fakt, że żadne państwo na świecie nie może znajdować się w bezpieczeństwie bez przyjaciół, w związku z czym będziemy wraz z Departamentem Stanu pracować nad umacnaniem naszych sojuszy" — powiedział Mattis w orędziu do pracowników resortu.

Nowy szef Pentagonu obiecał maksymalnie wykorzystywać „każdy dolar z budżetu państwa skierowany na obronę".

Kilka godzin wcześniej amerykański senat zatwierdził Mattisa na stanowisko sekretarza obrony.