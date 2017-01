USA wydały nakaz aresztowania brata Ban Ki-moona

© AFP 2016/ Bertrand Guay Sekretarz Generalny ONZ: Europa zmierza w złym kierunku

Jak przekazał przedstawiciel nowojorskiej prokuratury, USA zwróciły się do Korei Południowej z żądaniem aresztowania jednego z byłych doradców w firmie budowlanej Keangnam Enterprises Co Ltd. Ban Ki-sanga, brata Ban Ki-moona. USA zamierzają też zażądać jego ekstradycji.

W ubiegłym tygodniu agencja Reuters poinformowała, że amerykańskie władze wniosły oskarżenie przeciwko bratu i bratankowi byłego sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona w sprawie dotyczącej korupcji. Jak czytamy w postanowieniu sądowym, bratanek (Ban Joo-hyun) i brat byłego sekretarza generalnego są oskarżeni o zmowę w celu podkupienia oficjalnych osób w państwie.

Według danych agencji, sprawa jest związana z próbą sprzedaży kompleksu budynków we Wietnamie na sumę 800 mln dolarów. Jak zauważa Reuters, bratanek byłego sekretarza generalnego ONZ pracuje jako pośrednik w obrocie nieruchomościami w Nowym Jorku.

ONZ odmówiła komentarzy w sprawie oskarżeń wysuniętych przez amerykańskie władze przeciwko krewnym byłego sekretarza generalnego.