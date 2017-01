Pieskow: Snowden to nie zabawka, którą można dać w prezencie

„Taką decyzję mogą podjąć jedynie nasze organy służby migracyjnej albo sam prezydent Putin. Snowden to nie zabawka, którą można dać w prezencie. To człowiek" — oświadczył Pieskow, zapytany o to, czy rosyjskie władze zamierzają ekstradować Snowdena.

Rzecznik rosyjskiego prezydenta zauważył, że w przypadku ekstradycji, Snowdenowi grozi kara śmierci, bowiem Stany Zjednoczone pozostają jednym z nielicznych krajów świata, w którym obowiązuje jeszcze najwyższy wymiar kary.