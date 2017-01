Media: Su-35 zostały wyposażone w superprecyzyjne celowniki

© AP Photo/ Jane Hahn Macierewicz o rosyjskich zakusach i amerykańskiej gwarancji bezpieczeństwa

OLS-35 składa się z czułej kamerki i termowizora, przystosowanego do każdych warunków atmosferycznych i świetlnych oraz lasera. Laser mierze odległość do celu i tworzy niewidzialną plamę, nakierowującą bomby i pociski wyposażone w laserową głowicę naprowadzającą. Dane są przekazywane do systemu celowniczego myśliwca, po czym maszyna pokładowa oblicza parametry do dokładnego rażenia celu.

Informacje otrzymane przez system optoelektroniczny są wyświetlane na wskaźniku na szybie w kabinie pilota.