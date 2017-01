Jak objęcia wpływają na nastrój?

21 stycznia obchodzono Międzynarodowy Dzień Przytulania. Święto zaczęto obchodzić w latach 70. XX wieku w zachodnioeuropejskim środowisku studenckim, ale jego dokładne pochodzenie nie jest znane. 21 stycznia młodzi ludzie brali się w objęcia bez jakichkolwiek intymnych motywacji.

Mówi się, że kiedy ludzie się prztulają, to wymieniają się „duchowym ciepłem”.

— Objęciom towarzyszy wydzielanie się hormonu szczęścia, to znaczy, że naprawdę odczuwamy zadowolenie, kiedy przytulamy się do ludzi, których lubimy – powiedziała psycholog Olga Machowskaja w wywiadzie dla RIA Nowosti.

Opowiedziała również, że w poszczególnych państwach objęcia to swego rodzaju oznaka życzliwości, dlatego czasami obejmować mogą się nawet mało znajomi ludzie.

— Na przykład Francuzi się nie tylko bez końca obejmują, ale i całują, ledwie się poznają. To oznacza u nich taki początkowy kredyt zaufania, a my jestesmy w tym sensie dość nieufni… Jeśli w Rosji nieznajomy rzuci się komuś w objęcia, to może to być odebrano jako agresja lub nieprzyzwoite zachowanie. Jest pewna odległość, której nie należy przekraczać – dodaje psycholożka.

Przytulanie to bardzo efektywny sposób przekazania emocji, dlatego mogą być stosowane nawet w tym celu, aby uspokoić człowieka w razie zaistnienia sytuacji ekstremalnych, uważa psycholożka pracy społecznej Anfisa Kalistratowa.

— W ogóle przytulanie się dobrze wpływa na człowieka, szczególnie na dzieci… W sytuacjach ekstremalnych, w wypadkach, kataklizmach, kiedy ludzie się gubią, w psychologii są takie sposoby, kiedy się kogoś przytula, to on się uspokaja, stabilizuje, na jakiś czas robi mu się lepiej – wyjaśniła.

Jak często trzeba się przytulać?

Zdaniem Kalistratowy, nie warto stosować twardych „norm” dotyczących liczby objęć.

— Kiedy się mówi, że trzeba się przytulić co najmniej 15 razy dziennie, to na pierwszy plan wysuwa się właśnie liczba. Człowiek przytula się tyle i tyle razy, nie myśląc o tym, w jakim jest stanie i co się z nim dzieje. Lepiej przytulać się wtedy, kiedy ma się na to ochotę – powiedziała.

Jednak dzieci trzeba przytulać jak najczęściej.

— Istnieje określona doza, dziecko trzeba przytulać osiem razy dziennie – mówi Olga Machowskaja.

Według niej we współczesnym świecie często odczuwany jest głód sensoryczny: rodzice są zajęci i nie są w stanie dać dzieciom tyle objęć, ile im potrzeba, i nie ma już babć, które wcześniej mogły kompensować ten brak czułości.