Miedwiediew wezwał do porzucenia mrzonek o zniesieniu sankcji

„Pora rozstać się z iluzjami, że w stosunku do naszego państwa będą zniesione jakieś sankcje. Oczywiste jest, że to, co się stało, będzie jeszcze długo trwać. Nie ma co mieć nadziei na cudze wybory, na przyjście jakichś zagranicznych władz” – powiedział Miedwiediew.

Po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA wielu polityków, biznesmenów i ekspertów mówiło o możliwości złagodzenia albo nawet zniesienia amerykańskich sankcji w stosunku do Rosji już w tym roku.

Szczególnie ożywiona była dyskusja o ewentualnym ociepleniu stosunków Moskwy i Waszyngtonu na Światowym Forum Gospodarczym w Davos , gdzie rosyjska deleacja przeprowadziła szereg spotkań z inwestorami i politykami z USA.

Jednocześnie wicepremier Rosji Igor Szuwałow, występując na sesji „Rosja na świecie” w ramach forum, dał ostrożną ocenę perspektywy zniesienia sankcji.