Czy film „Raj" Andrieja Konczałowskiego zdobędzie Oscara?

Akcja „Raju" rozgrywa się w Europie, w czasie samego apogeum II wojny światowej, jego bohaterowie — to francuski żandarm-kolaborant, rosyjska emigrantka, która ratuje żydowskie dzieci i trafia z tego powodu do obozu koncentracyjnego i zakochany w niej niemiecki oficer SS. Główne role odgrywają aktorzy z Francji, Rosji i Niemiec: Philippe Duquesne, Julia Wysocka i Christian Clauss. Film został nakrecony w trzech językach przez międzynarodową ekipę filmową. Wszystko wskazuje na to, że „Raj" adresowany jest do każdego widza, niezależnie od jego narodowości i kulturalnego „wykształcenia". W filmie Andrieja Konczałowskiego tragiczne wydarzenia historii stanowią ekstremalne tło dla analizy psychologicznej bohaterów.

Pomimo czarno-białej estetyki dzieła, nie ma w nim podziału na czarne i białe, geniusz i nikczemość. Heroizm i zdrada konsekwentnie się przeplatają.

W swoich wywiadach Konczałowski podkreślał, że nakręcił film o istocie zła w ogóle, które zawsze było zawinięte w piękne opakowanie: „Gdyby zło było oczywiste, to tylko nieliczni by się tam pchali. Ale zło jest kuszące, to jest właśnie diabeł".

W każdym z bohaterów, nawet potworze, którym jest komendant obozu koncentracyjnego, można przy odrobinie chęci odnaleźć cechy pozytywne. Każdy bohater chce na swój sposób uczynić świat lepszym, zbudować ten sławetny „raj". Globalny i humanistyczny patos Konczałowskiego kryje się za zwykłymi uczynkami i słowami prostych ludzi, czasem bardzo wykształconych i wrażliwych. Kamera pokazuje ich z dokumentalną obojętnością, pozostawiając widzowi wybór, jakiemu bohaterowi należy współczuć i z jakiego powodu. Konczałowski pozwala wypowiedzieć się do woli każdej ze swych trzech głównych postaci w oddzielnie nagranych i wmontowanych w kanwę filmu monologach. Właśnie długie monologi i monochromatyczna stylistyka stały się przyczyną sporów wśród krytyków międzynarodowych podczas festiwalu filmowego w Wenecji.

© Sputnik. Ekaterina Chesnokova Z czego jest znany rosyjski reżyser Andriej Konczałowski?

Wówczas jako jeden z pierwszych „Raj" obejrzał polski krytyk filmowy Piotr Czerkawski, który udzielił telefonicznego wywiadu korespondentce radia Sputnik i opowiedział o swoich wrażeniach po seansie oraz po spotkaniu z reżyserem Andriejem Konczałowskim. Mamy nadzieję, że film już wkrótce będą mogli obejrzeć również polscy widzowie.