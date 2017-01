Rząd i opozycja Syrii usiedli za jednym stołem na rozmowach w Astanie

Prezydent Kazachstanu uważa pertraktacje za klucz do rozwiązania kryzysu syryjskiego.

Jestem przekonany, że spotkanie w Astanie zapewni niezbędne warunki do znalezienia przez wszystkie zainteresowane strony możliwego do przyjęcia rozwiązania kryzysu syryjskiego w ramach genewskiego procesu pod auspicjami ONZ i przyczyni się do ustanowienia pokoju i stabilności w Syrii. Życzę udanych i owocnych negocjacji — napisał prezydent Kazachstanu w apelu, który na początku rozmów odczytał minister spraw zagranicznych tego kraju Kairat Abdrachmanow.

„Dzisiejsze spotkanie jest wyraźną manifestacją wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz pokojowego uregulowania sytuacji w Syrii. Kazachstan uważa, że jedyną właściwą drogą do rozwiązania sytuacji w Syrii powinny być negocjacje oparte na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu" — podkreślił prezydent Kazachstanu w swoim apelu.

© Sputnik. Sergey Pyatakov Amerykanie nie dostali zaproszenia na rozmowy ws. Syrii w Astanie

Strony konsultacji najbliższe kilka godzin spędzą przy dużym okrągłym stole, który ma na celu zjednoczenie stanowisk negocjatorów, a nie ich konfrontację. Organizatorzy spotkań świadomie zrezygnowali z tabliczek dla oficjalnego Damaszku i opozycji, a jedynie oznaczono ich jako „Syryjska Republika Arabska", ponieważ zdaniem przedstawiciela organizatorów najważniejsze jest to, aby „posadzić wszystkich przy tym samym stole". Negocjatorzy siedzą w następującym porządku (zgodnie z ruchem wskazówek zegara): Kazachstan, Iran, delegacja rządu Syrii, ONZ, USA, delegacja syryjskiej opozycji zbrojnej, Turcja, Rosja.