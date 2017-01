Tureccy wojskowi poinformowali o likwidacji 65 terrorystów PI

Kolejnych kilkudziesięciu bojowników zostało rannych. Według tureckich wojskowych, terroryści ponieśli straty w czasie walk o Al-Bab na północy Syrii podczas wspólnej operacji tureckich sił zbrojnych i oddziałów Wolnej Armii Syrii (WAS). Tureccy wojskowi nie przekazali informacji o stratach poniesionych we własnych szeregach.

Russian Defense Ministry Rozpoczęła się pierwsza wspólna operacja Rosji i Turcji w Syrii

Walki na przedmieściach Al-Bab rozpoczęły się pięć miesięcy temu. Tureckim wojskowym i ich sojusznikowm z WAS nie udało się jak dotąd zająć miasta, i to pomimo znacznych strat, które ponoszą islamiści. Według podliczeń tureckiego sztabu generalnego, liczba zlikwidowanych bojowników PI sięgnęła już ponad 500 osób, podczas gdy po stronie tureckiej poległo 19 wojskowych. Dokładna liczba strat po stronie WAS nie jest dokładnie znana. PI natomiast poinformowało o likwidacji 10 tureckich czołgów „Leopard".

Ofensywa na Al-Bab wpisuje się w ramy operacji „Tarcza Eufratu", którą turecka armia i jednostki WAS prowadzą od 24 sierpnia ubiegłego roku. Głównym celem misji jest wyzwolenie przygranicznych obszarów od ekstremistów PI i kurdyjskich powstańców, a także utworzenie stref bezpieczeństwa.