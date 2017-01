Terroryści zamienili kościół w Iraku w ośrodek szkolenia „dzieci kalifatu"

Jak poinformowali świadkowie, terroryści zniszczyli i spalili większość kościołów w mieście, którego większą część ludności stanowią Asyryjczycy wyznający chrześcijaństwo. Terroryści przemianowali katedrę na Abu Talha al-Ansari i zamienili w bazę szkoleniową dla tak zwanych „dzieci kalifatu". Jak podaje telewizja, szkolenie w tym ośrodku trwa 15-20 dni, po czym dzieci były wysyłane na pole walki.

„Wiedzieli, że samoloty wojskowe nie bombardują kościoły. PI zamieniło ten kościół w swój sztab. Dyskretnie przywozili do niego dzieci z Mosulu" — poinformował telewizję jeden ze świadków.

© AP Photo/ Alik Keplicz Świat według Trumpa

Według danych telewizji dzieci, które przechodziły szkolenia w tym ośrodku, miały średnio 15 lat. „Przywozili dzieci do meczetu, aby przysięgały wierność kalifatowi. Następnie zaprowadzali je do tego kościoła i szkolili przed wysłaniem na pole walki. Większość z nich stanowiły dzieci, mówiono im, że trafią do nieba. Wiedzą Państwo, że dzieci są bardzo ufne" — powiedział jeden z mieszkańców miasta.

Operacja wyzwolenia Mosulu z rąk ISIS rozpoczęła się w nocy z 16 na 17 października. Iraccy wojskowi i siły policji a także kurdyjskie formacje przy wsparciu lotnictwa koalicji z USA na czele rozpoczęli zmasowaną ofensywę na miasto.

Miasto Tel Keppe znajdujące się niedaleko Mosulu zostało już wyzwolone z rąk terrorystów — podaje telewizja.