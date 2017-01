Węgry: „Rezygnacja z eksportu demokracji wyjdzie na dobre całemu światu"

„Chciałbym uczcić fakt, że Donald Trump chce zrezygnować z siłowego eksportu demokracji. To bez wątpienia dobra wiadomość" — powiedział Szijjarto na konferencji prasowej podsumowującej rozmowy z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem.

© AP Photo/ Virginia Mayo Orban: bez Rosji węgierski przemysł jest ubezwłasnowolniony

Szijjarto zauważył, że w poprzednich latach amerykańska administracja intensywnie wtrącała się w wewnętrzne sprawy Węgier, udzielając im wskazówek i dając wytyczne.

„Jeśli to się skończy, będzie to dla nas bardzo dobra wiadomość. Dla całego świata to także dobra wiadomość, że nowy prezydent Ameryki przestanie wykorzystywać takie metody jak „eksport demokracji". Widzimy w tym pozytywny, dodatni znak" — dodał węgierski dyplomata.