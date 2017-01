Z batalionem NATO trzeba się będzie wstrzymać, bo pogoda na Litwie nie sprzyja

© Photo : ru.wikipedia.org Francuski parlament wzywa do oderwania europejskiego systemu obrony od NATO

Przedstawiciel niemieckiej ambasady przekazał BNS, że samolot nie mógł lądować z powodu grubej warstwy lodu na płycie lotniska, gdy tymczasem inne samoloty startują i lądują na wileńskim lotnisku w normalnym trybie.

Według informacji rzecznika litewskiej armii, z pierwszą siedemnastoosobową grupą wojskowych do Wilna miał przybyć dowódca batalionu. Po jego uformowaniu w batalionie będzie w nim służyć ok. 1200 wojskowych. Do Niemców dołączą wojskowi z Norwegii, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Chorwacji i Francji.

Na lipcowym szczycie NATO w Warszawie, kraje Sojuszu postanowiły skierować na wschodnią flankę, do Polski i państw bałtyckich, międzynarodowe bataliony w celu "powstrzymywania" Rosji. Dowództwo litewskiego batalionu obejmą Niemcy, a Amerykanie, Brytyjczycy i Kanadyjczycy staną odpowiednio na czele batalionów w Polsce, Estonii i na Łotwie.