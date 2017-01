Dalajlama wierzy, że Putin i Trump zaprowadzą pokój na całym świecie

Przywódca duchowy buddystów Tybetu Dalajlama wyraził nadzieję, że prezydenci USA i Rosji Donald Trump i Władimir Putin zaczną współpracę w imię pokoju na całym świecie — pisze Daily Mail. Według niego świat potrzebuje przywódców, którzy potrafią współczuć.

Najwyższy zwierzchnik duchowy lamaizmu uważa, że „świat zbliża się do nastania pokoju i braku przemocy", a Putin i Trump będą pracować i dążyć do tego celu. Wcześniej podczas wizyty w Mongolii Dalajlama przyznał się, że w ogóle nie martwi go wybranie Donalda Trumpa na prezydenta USA i czeka na spotkanie z nim po objęciu urzędu. Jednocześnie przywódca duchowy buddystów spotykał się wcześniej z innymi amerykańskimi prezydentami i przyznawał, że uważa USA za lidera „wolnego świata".

Podobne spotkania irytują oficjalny Pekin — pisze Daily Mail — ponieważ uważa, że Dalajlama próbuje oddzielić Tybet od Chin. Tymczasem wzywa jedynie do większej autonomii Tybetu, który od dłuższego czasu żyje praktycznie samodzielnie — podkreśla gazeta.