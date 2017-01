NYT: Dlaczego rok 2017 może być najlepszym w historii?

„Istnieje powszechne przekonanie, że świat się rozpada, a każdy nagłówek przypomina nam o tym. Ale w rzeczywistości tak nie jest. W rzeczywistości pod względem niektórych wskaźników rok 2016 był najlepszy w historii ludzkości, a 2017 może być jeszcze lepszy” — przekonuje autor.

Wzywa on do oderwania się od wyboru Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych i podkreśla, że ​​nie jest to najważniejsze, co dzieje się na naszej planecie. Zamiast tego autor sugeruje, aby zwrócić uwagę na poziom ubóstwa na świecie, różnice w dochodach między bogatymi a biednymi oraz na stan zdrowia.

Według danych Banku Światowego każdego dnia liczba osób stykających się ze skrajnym ubóstwem zmniejsza się średnio o 250 tysięcy ludzi, chociaż większość myśli inaczej.

„Kiedy zacząłem pisać o sytuacji ubóstwa na świecie na początku lat 80., ponad 40% ludzkości żyło w warunkach skrajnego ubóstwa. A teraz — niecałe 10%. Do 2030 roku, jak się zdaje, będzie zaledwie 3% czy 4%” — wyjaśnia Kristof.

Przez niemal całą historię ludzkości problem ten był typowy dla naszego gatunku, a teraz prawie całkowicie pozbyliśmy się go, zauważa autor, podkreślając, że jest to o wiele ważniejsze niż wydarzenia w Waszyngtonie.

Oprócz tego, mimo niedawno opublikowanych przez organizację Oxfam International danych o tym, że osiem mieszkańców tej planety posiada tyle samo dóbr, co 3,6 miliarda ludzi z biednych warstw społecznych, nierówność dochodów na poziomie globalnym zmniejsza się.

W Stanach Zjednoczonych sytuacja prezentuje się gorzej, jednak w Indiach i Chinach z biedy wyrwały się miliony ludzi, kontynuuje Kristof.

Ponadto ludzkość poczyniła znaczne postępy w zakresie ochrony praw kobiet i zmniejszenia poziomu analfabetyzmu. do lat 60. większość ludzkości była niewykształcona, a obecnie 85% dorosłej populacji umie pisać i czytać, przytacza statystyki Kristof.

„Pamiętajcie, że twitter Trumpa nie jest teraz najważniejszy. Ważniejsze jest to, że dzisiaj 18 tysięcy dzieci, które w przeszłości umarłyby z powodu prymitywnych chorób, będzie żyć, około 300 tysięcy osób będzie miało elektryczność i dobre 250 tysięcy osób wydostanie się ze skrajnego ubóstwa” — podsumowuje autor.