Mieszkańcom Moskwy zabronią trzymania w domu niedźwiedzi

Jak poinformowała korespondenta dziennika Rossijskaja Gazieta przewodnicząca Komisji ds. Polityki Ekologicznej Moskiewskiej Dumy Państwowej Zoja Zotowa, ta norma ma zostać wpisana do miejskiego projektu ustawy o zwierzętach.

„Podkreślę, że chodzi tylko o dzikie zwierzęta — podkreśliła Zotowa. — Co się tyczy zakazu trzymania dużych psów to to oczywiście dezinformacja".

W projekcie ustawy o zwierzętach deputowani zamierzają sprowadzić do minimum wyciąganie dzikich zwierząt z naturalnego środowiska. Proponuje się między innymi wprowadzenie zakazu trzymania dużych drapieżników w mieszkaniach. „Co się tyczy zwierząt domowych, psów i kotów, czekamy na ustawę federalną „O trzymaniu zwierząt domowych", która uporządkuje kwestie rejestracji, identyfikacji, hodowania, wwozu i wywozu, transportowania i wyprowadzania — poinformowała urzędniczka.