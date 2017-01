Media: Chiny rozmieściły pociski międzykontynentalne przy rosyjskiej granicy

© AP Photo/ Charlie Riedel USA mogą nie wygrać nowego wyścigu jądrowego

Poinformowano, że Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza w sumie rozmieści trzy brygady z pociskami Dongfeng-41. Jedna z jednostek jest już w mieście Xinyang w centralnej prowincji Henan.

Druga brygada została rzekomo rozmieszczona w mieście Daqing w prowincji Heilongjiang, a trzecia — w regionie autonomicznym Sinciang-Ujgur w północno-wschodnich Chinach, zaznacza gazeta. Zakres lotu DF-41 może wynosić do 14 tysięcy kilometrów.

W kwietniu 2016 roku Ministerstwo Obrony Chin nie odtajniło charakterystyk DF-41. Później resort poinformował, że przeprowadził niedawno test rakiety, nazywając próby na swoim terytorium „normalnym procesem”.

Media informowały, że Chiny planują rozmieścić rakiety w centralnej prowincji Henan. Według portalu Washington Free Beacon z tego punktu DF-41 będą w stanie dotrzeć do terytorium USA w ciągu 30 minut, co stanowi strategiczne zagrożenie dla Waszyngtonu. Przy tym amerykański wywiad uważa, że ​​chińska rakieta może pomieścić do dziesięciu głowic nuklearnych.